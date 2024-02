Minacce di morte a Nicola Gratteri, arrestato il presunto autore

201 Visite

E’accusato di essere l’autore di una lettera, contenente minacce di morte, indirizzata all’allora Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, oggi a capo della Procura di Napoli, e a Debora Rizza, sostituto procuratore nello stesso ufficio.

Un uomo, Salvo Gregorio Mirarchi, 33 anni, di Montepaone (Catanzaro), è stato arrestato dalla Squadra mobile del capoluogo calabrese con l’accusa di minaccia a pubblico ufficiale aggravata dal metodo mafioso.

La lettera minatoria è partita, nel gennaio dello scorso anno, dal carcere di Catanzaro, in cui Salvo Gregorio Mirarchi, é tuttora detenuto. Mirarchi, al quale l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli, su richiesta della Dda, è stata notificata in carcere, sarebbe vicino ad ambienti della ‘ndrangheta, ed in particolare alla cosca Gallace di Guardavalle, ma non è considerato un esponente di rilievo della criminalità organizzata.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews