Napoli, dispersione scolastica: il piano della prefettura e l’input ai sindaci

Dispersione scolastica, il prefetto annuncia tolleranza zero. Con una circolare inviata ai sindaci il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, traccia la nuova rotta da seguire sulla scia del Decreto Caivano. Quello che cambia, rispetto al passato, è il tempo di tolleranza tra la segnalazione e la denuncia dei singoli casi. Se prima si arrivava anche ad attendere un mese, adesso il termine è di sette giorni. Del resto i numeri sulla dispersione sono allarmanti. Basti pensare che da controlli eseguiti dai carabinieri in 301 istituti scolastici napoletani sono emersi 324 casi che hanno determinato la segnalazione di 228 genitori. L’incidenza del fenomeno è altissima e si porta dietro conseguenze sempre più gravi sul piano della povertà educativa, del degrado, della devianza. Di qui le nuove modalità di segnalazione degli alunni che risultano assenti dalle aule in maniera prolungata e senza alcuna valida giustificazione. Il prefetto di Napoli ha scritto ai sindaci trasmettendo la lettera dell’Ufficio scolastico regionale e ribadendo che «si raccomanda la puntuale osservanza delle procedure nella piena collaborazione con i dirigenti scolastici». Si rafforza, dunque, l’asse istituzionale tra prefettura, amministrazioni comunali e scuole con l’obiettivo di fare fronte comune e imprimere una stretta a un fenomeno da anni in aumento.