Pd, scandalo alla Festa dell’Unità: tesoriere fa sparire 100mila euro

Ci sono storie di provincia che vale la pena raccontare, come questa del Pd di Abano Terme alle prese con un ammanco da centomila euro nelle casse del partito e un tesoriere denunciato per furto. Nella cittadina famosa per i benefici delle sue acque (è il principale centro delle Terme Euganee), si scopre che i dem hanno un problema grande come una casa: sono spariti i soldi della Festa dell’Unità, una delle più frequentate kermesse del partito che si tiene ogni estate nel parco di Villa Bassi Rathgeb. L’indiziato è il tesoriere locale, ironia della sorte bancario in pensione, scrittore per diletto, militante storico e iscritto all’Anpi, prima di questo episodio descritto dai compagni come preciso e attento con i conti.

Uno di cui ci si poteva fidare. Eppure. Alessandro Mantovani sul Gazzettino ha raccontato con dovizia di particolari lo psicodramma della sezione di Abano su cui il Nazareno dovrebbe a questo punto accendere un faro.













