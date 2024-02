Capri: libri antichi tra muffe e insetti, sequestrata la storica biblioteca comunale

102 Visite

I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania, hanno sottoposto a sequestro preventivo la Biblioteca comunale “Luigi Bladier” di Capri.

L’operazione rappresenta l’epilogo di una vicenda iniziata due anni fa, quando una ispezione della Soprintendenza accertò lo stato di degrado e abbandono in cui versava la storica biblioteca comunale di Capri. Gli inviti e le direttive della Soprintendenza rivolte all’amministrazione comunale per migliorare la situazione e tutelare il ricco patrimonio librario custodito sono caduti nel vuoto.

Da qui l’ispezione scattata con i carabinieri del Nucleo TPC di Napoli che ha portato al sequestro preventivo dell’intera biblioteca, con all’interno circa 2000 volumi, tra cui 80 libri antichi, databili tra il XVI e il XIX secolo, ritenuti dagli esperti rari, di pregio e di inestimabile valore. Libri trovati dagli inquirenti in condizioni fatiscenti, tra muffe, calcinacci e insetti infestanti, oltre che privi di qualsivoglia catalogazione, cartellinatura e bollatura, ritenuti indispensabili per il rintraccio in caso di dispersione. La Procura di Napoli coordinerà le indagini al fine di stabilire eventuali omissioni e responsabilità per il deterioramento e la definitiva perdita dei beni librari.