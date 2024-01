Meloni contro Schlein e Conte: “Loro creano i problemi all’Italia e poi chiedono a noi le soluzioni”

Il premier Giorgia Meloni è intervenuto nel corso del question time alla Camera per rispondere a una interrogazione del Pd sulle iniziative volte ad abolire il tetto di spesa per l’assunzione del personale sanitario.

Ma è stato un momento di aspro confronto tra governo e opposizione. Giuseppe Conte, leader del M5s, ha attaccato il presidente del consiglio: “Sa lei cos’e’? Un Re Mida al contrario, lui tutto quello che toccava trasformava in oro. Lei quello che tocca distrugge. Faccia anche meno”. Non da meno è stata la leader del Pd, Elly Schlein: “Signora presidente, mi spieghi una cosa: lei è andata al governo per risolvere i problemi degli italiani o per scaricare le responsabilità su altri?”. Attacchi che hanno ovviamente innescato la replica della Meloni: “Le dirò collega Schlein che considero un’implicita attestazione di stima il fatto che oggi chiediate a noi di risolvere tutti i problemi che voi non avete risolto nei dieci anni che siete stati al governo”.