“Sei grassa e brutta”. La mamma la obbligava a fare la dieta. Condannata

Condannata ad un anno e quattro mesi di reclusione dal tribunale di Como. È questa la sanzione inflitta a una madre che costringeva – con restrizioni e vessazioni – la figlia 16enne a non superare i 47 chili di peso. Queste la gravissime accuse riscontrate all’epoca dei fatti che risalgono al 2019 e per cui oggi è stata condannata. L’allora sedicenne veniva costretta a sottoporsi ad una dieta ferrea per non ingrassare e a subire umiliazioni.

Sei “grassa e brutta”

L’adolescente si sentiva ripetere in continuazione da chi, al contrario avrebbe dovuto prendersi cura di lei, che era “ grassa e brutta ” ed era costretta a pesarsi in continuazione per non superare la soglia dei 47 chili. A denunciare il fatto la zia della ragazza che in un momento di sfogo della nipote, ora ventenne, aveva raccolto la confessione. La prima indagine era sfociata in un ordine di allontanamento della madre da casa, accusata poi anche di maltrattamenti.













