Il Procuratore Gratteri a Qualiano per la presentazione del libro “Il Grifone”

Venerdì 26 gennaio 2024, l’Associazione Terra Viva ha organizzato un importante evento presso la Scuola Media Statale Giuseppe Verdi, situata in via Silvio Pellico n. 17, a Qualiano (NA). L’evento, intitolato “Le mafie e il progresso tecnologico”, rappresenta una tappa fondamentale delle attività promosse dall’Associazione per la diffusione della cultura della legalità nei territori campani, in particolare nell’area nord di Napoli. Il fulcro dell’evento sarà la presentazione del libro “Il grifone”, scritto dal Procuratore di Napoli, Dott. Nicola Gratteri. Questo importante lavoro letterario affronta il tema dell’utilizzo dei mezzi tecnologici da parte delle mafie, mettendo in luce le nuove sfide e le complesse dinamiche che si sviluppano in questo contesto. La scelta della sede, la Scuola Media Statale Giuseppe Verdi, non è casuale, ma mira a creare un legame diretto con il territorio e a coinvolgere attivamente la comunità locale. L’Amministrazione comunale di Qualiano ha concesso il proprio patrocinio per sostenere l’importante iniziativa. Durante la serata, il Procuratore di Napoli, Dott. Nicola Gratteri, sarà intervistato dal noto inviato del programma televisivo “Le Iene”, Luigi Pelazza, approfondendo i temi trattati nel libro e analizzando l’uso dei mezzi tecnologici da parte delle organizzazioni criminali. Sarà un’occasione unica per comprendere le nuove strategie messe in atto dalle mafie e per riflettere sulle possibili contromisure da adottare. La moderazione dell’evento sarà affidata al Professore Angelo Zanfardino, responsabile dei rapporti esterni ed eventi dell’Associazione Terra Viva.

