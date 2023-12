Meloni ai dipendenti di Palazzo Chigi: “C’è chi fa figli vedendo la nostra attenzione alla famiglia”

180 Visite

Dopo lo spot di Elon Musk sulla natalità dal palco di Atreju, Giorgia Meloni torna a parlare di famiglia e figli. E lo fa durante lo scambio di auguri di Natale con i dipendenti di Palazzo Chigi. “Pensate a chi in questo anno ha deciso di mettere al mondo un bambino perché oggi vede istituzioni che sono più attente al tema della famiglia”, ha detto la premier. Un modo per sostenere che in Italia si fanno più figli grazie alle politiche dell’esecutivo. Poi ha elencato una serie di “esempi” che sono “il risultato del nostro lavoro” e “il risultato del vostro lavoro. Perché – ha aggiunto – quando si parla di governo, di politica si parla sempre di numeri. Ma noi non ci occupiamo di numeri, noi ci occupiamo della vita delle persone, delle loro speranze, delle loro opportunità, delle loro possibilità”.













