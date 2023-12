La voce del cittadino. “Marano, i petardi in via Nuvoletta, cataratta e sordità”

427 Visite

Gentile direttore, volevo porre alla sua attenzione in spiacevole episodio avvenuto nei parcheggi di via Nuvoletta, nelle vicinanza di un locale di ritrovo dei ragazzi. Stavo tornando alla mia auto con la mia famiglia e un bimbo piccolo quando si sente in forte boato emesso da un petardo sicuramente proibito considerato il rumore. Mio figlio, spaventato, è scoppiato a piangere e una volta saliti in auto si sentiva un altro boato. Ora mi domando: visto che il luogo è un ritrovo della movida cittadina, e considerato la vicinanza con la compagnia dei carabinieri a pochi metri di distanza, è impossibile che i militari non abbiano sentiti i ripetuti scoppi, restando impassibili, qua anche davanti all’evidenza e nelle vicinanze delle istituzioni atte a garantite la legalità ciò non avviene. Cosa ci dobbiamo aspettare quindi per il 24 quando è moda fare brunch ? La zona sarà’ sotto i bombardamenti e con le forze dell’ordine rinchiuse nella loro comfort zone per paura di essere oggetto di dimostrazioni di forza? Non si può agire o intimare a qualcuno, come previsto dalle leggi, di essere civili e non disturbare la quiete pubblica? Forse a Marano, oltre alla cataratta, chi deve garantire la legalità soffre anche di sordità ma se per la cecità non ci sono rimedi, per la sordità invece basta mettersi gli apparecchi acustici.

