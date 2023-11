Napoli da record: un trasportatore conquista il jackpot da quasi un milione di euro  

109 Visite

La Campania si conferma terra fortunata. Dopo il jackpot dei record dello scorso giugno da oltre 3 milioni di euro, è ancora un giocatore napoletano a festeggiare la strepitosa vincita da 898.224,20 euro. L’uomo di 47 anni, che di mestiere fa l’autotrasportatore, con 10 euro puntati sul circuito 888casino ha cambiato la sua vita in un lampo.

“Era mattina e mi trovavo solo in un’area di sosta con il mio camion – spiega l’emozionato vincitore, di cui non è stata resa nota l’identità per tutelare la sua privacy – e appena ho capito di aver conquistato il montepremi, ho pensato solo a quale fosse l’importo”. L’uomo, nonostante la forte tradizione partenopea, non ha riti scaramantici particolari, però ha le idee chiare su cosa farà con il montepremi: “Sicuramente prendermi una settimana di ferie e godermi una vacanza”.













