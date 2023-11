MARANO, MANTO STRADALE DISTRUTTO UN PO’ OVUNQUE E STRADE CHIUSE: E’ UNA SITUAZIONE NON PIU’ TOLLERABILE, MA MORRA CHE PENSA DI FARE?

99 Visite

Da via Padreterno a via Di Vittorio, da via Roma a San Rocco e tanti altri posti. I rappezzini fatti mesi fa dal Comune – come spesso accade – non sono serviti a nulla. Si spendono solo soldi, si ingrassano ditte e imprese, ma nulla si risolve. Urgono lavori seri al manto stradale. E urgono provvedimenti per la riapertura di alcune strade: corso Vittorio Emanuele e parte di via Vallesana in primis. Così non si può andare avanti, qualcuno deve assumersi qualche responsabilità nelle more che organi terzi decidano sulle cause di alcune infiltrazioni e conseguenti danni ad immobili ed edifici.













