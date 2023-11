DERMATITE ATOPICA: GIORNATA DI VISITE DI SCREENING GRATUITE SU PRENOTAZIONE A NAPOLI

72 Visite

Anche a Napoli arrivano le visite di screening gratuite della campagna nazionale “Dermatite atopica? Da oggi si cambia”, realizzata con il Patrocinio di ANDeA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica), che hanno lo scopo di promuovere la diagnosi e di aiutare i pazienti adulti nella remissione della malattia attraverso appuntamenti su prenotazione con i medici dermatologi in diversi centri ospedalieri di eccellenza in tutta Italia.

Le visite si svolgeranno sabato 11 novembre presso l’UOC Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, coordinata dal Professor Massimiliano Scalvenzi e con la collaborazione della Professoressa Maddalena Napolitano, esclusivamente su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per prenotare la visita è a disposizione il contact center dedicato dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 17,00 al numero 02 8290 0620. La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica non contagiosa della pelle, con forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti che, nei casi più severi, può essere associata ad altre patologie. In Italia l’incidenza di chi soffre di dermatite atopica è molto elevata: tra l’8 e il 10% della popolazione adulta presenta questa problematica. Soltanto in Campania le persone colpite da dermatite atopica sono oltre 450.000. “Condividiamo lo spirito di questa importante iniziativa – afferma Mario Picozza, Presidente di ANDeA- perché riteniamo lo screening uno strumento fondamentale per consentire ai pazienti di ricevere la corretta diagnosi in modo precoce e, di conseguenza, per aiutarli ad intraprendere il percorso di cura più adatto alle singole esigenze di ognuno di loro”. “Dermatite Atopica? Da oggi si cambia” è realizzata in collaborazione con ANDeA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica) e grazie al contributo incondizionato di AbbVie. Per ulteriori informazioni: www.daoggisicambia.it













