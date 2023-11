Innovazione Turistica a Paestum: Fondi Europei e Progetti Strategici al centro del dibattito

90 Visite

Nella cornice suggestiva della XXV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, il direttore dell’Ufficio Italia del Parlamento Europeo, Carlo Corazza, ha alimentato un vivace dibattito su uno degli aspetti cardine emersi durante la giornata inaugurale.

L’unanimità di operatori e rappresentanti istituzionali ha sottolineato la cruciale opportunità offerta dai finanziamenti europei per potenziare il patrimonio culturale e potenziare l’appeal delle destinazioni turistiche. Tuttavia, l’accento è caduto sull’impellente necessità di utilizzare in modo ottimale tali risorse.

“I fondi sono disponibili in abbondanza, ma il loro sottoutilizzo è una realtà preoccupante. Ecco perché il ruolo delle autorità locali diventa fondamentale”, ha affermato Gerardo Capozza, segretario generale dell’Automobile Club d’Italia, evidenziando l’operato dell’ACI attraverso progetti volti a valorizzare i Borghi e le radici locali.

Pietro Diamantini, direttore business Alta velocità di Trenitalia, ha esaltato il successo ottenuto con il Frecciarossa diretto verso Pompei, evidenziando un cambio di rotta nell’utilizzo dei treni, ora sempre più orientati al turismo rispetto agli spostamenti lavorativi, soprattutto in seguito all’era post-Covid.

Le regioni meridionali si sono presentate come attori pronti a giocare un ruolo di rilievo, mostrando una visione politica comune. “Le regioni del Sud sono pronte a collaborare, in modo concertato e in rete”, ha affermato Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania, presente insieme ai suoi colleghi della Basilicata, Cosimo Latronico, e della Puglia, Gianfranco Lopane il quale ha auspicato che i “Fondi Fsc, una volta sbloccati, possano essere impiegati anche per migliorare le infrastrutture immateriali, come grandi eventi e campagne di comunicazione”.

“La sostanza dei finanziamenti ottenuti dall’Italia attraverso il Next Generation proviene proprio dall’intenzione di risolvere i problemi radicati nel Mezzogiorno”, ha concluso il parlamentare europeo Giuseppe Ferrandino, riconoscendo l’impellente rischio che l’incapacità delle amministrazioni locali del Sud nell’utilizzare tali risorse, spesso a causa di carenze negli uffici tecnici, possa compromettere l’intero processo di sviluppo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews