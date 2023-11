Due morti nelle carceri campane: Luciano suicida a Santa Maria Capua Vetere, Salvatore trovato senza vita a Secondigliano

309 Visite

Il primo aveva 55 anni, il secondo 51. Entrambi avevano una moglie e tre figli. Luciano aveva già tentato il suicidio in carcere, salvato dagli agenti della Penitenziaria, si è impiccato in ospedale a Sessa Aurunca. Salvatore sarebbe stato ucciso da un improvviso arresto cardiaco. Dall’inizio dell’anno sono quattro i suicidi accertati nelle carceri campane, altrettanto quattro sono invece i casi di ‘morte misteriosa’ sui quali vi sono accertamenti. In Italia, nel 2023, i suicidi in cella sono stati fino ad ora 54













