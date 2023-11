La voce del cittadino. Marano, via San Marco, continua la distruzione dei pini. Ma vigili, carabinieri e assessorato all’ambiente vogliono far qualcosa o no?

564 Visite

Ai cittadini di Marano di Napoli, al Comune e alle forze dell’ordine.

In via San Marco qualcuno, e non è stato il Comune, si sta prendendo il compito di segare degli antichi pini ai lati della strada. Son 3 che al momento hanno subito questo trattamento ,così poi da poter dire che devono essere tagliati perché sono pericolosi. Il sindaco è stato già avvertito, chiedo di fare girare queste foto, sono fotografati due dei tre alberi che hanno subito il trattamento siti nella parte alta della strada di San Marco.

Rosanna (Marano)













Commenti

