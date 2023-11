A colloquio col marito detenuto con 200 grammi di droga negli slip e la bimba di 4 anni: arrestata

426 Visite

Va in carcere per far visita al marito detenuto, ma con sé ha della droga, arrestata. E’ quanto accaduto nel penitenziario di Carinola.

La donna si è recata nella struttura, assieme alla figlia di 4 anni, per un colloquio con il marito detenuto. I suoi atteggiamenti hanno però insospettito una agente della Polizia Penitenziaria, che ha attivato le procedure di controllo trovando circa 200 grammi di hashish nascosti negli slip. Lei è finita in cella, la bimba affidata ad alcuni familiari.













