La notte di Halloween, lo schianto all’alba e due giovani morti in strada

All’alba di questa mattina, un violentissimo scontro in viale Forlanini a Milano ha macchiato di sangue la città. Il bilancio è gravissimo: al momento le vittime sono due e altre persone risultano essere ferite in modo grave. Questo viale a scorrimento veloce collega il centro della città con l’aeroporto di Milano Linate e per cause ancora da accertare i tre veicoli coinvolti si sono scontrati causando la tragedia. Una prima ricostruzione sommaria, che appare comunque realistica, vede l’incidente svilupparsi in due momenti: da prima, sembra che ci sia stato un tamponamento tra due auto e che una terza, che è sopraggiunta in un secondo momento, le avrebbe centrate in pieno.













