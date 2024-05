Cannes: ecco tutti i premi, delusione per Sorrentino

88 Visite

«Anora», di Sean Baker, il film vincitore della Palma d’Oro del 77esimo Festival del Cinema di Cannes, uno dei più importanti della scena cinematografica mondiale.

Il film – come racconta qui Paolo Mereghetti – è «una simpatica commedia scritta dallo stesso regista che fa incontrare il figlio ventenne di un oligarca russo, Vanya (Mark Eydelshteyn), con una lap-dancer a pagamento, Anora detta Ani (Mikey Madison). Lei annusa il pollo da spennare e lui finisce per portarla a Las Vegas e sposarla anche. Scatenando l’ira dei genitori del ragazzo che incaricano tre scagnozzi pasticcioni per convincerli al divorzio. Abituati alle maniere forti i tre si trovano di fronte una giovane decisa a conservare i privilegi che si è conquistata ma si fanno scappare il marito russo, iniziando così una ricerca per la New York notturna che si porta dietro momenti di divertimento surreale. Niente di trascendentale, ma […] vedere il ritratto di una mamma-padrona che pensa di poter comandare tutti a bacchetta (Darya Ekmasova) o di un energumeno col cuore d’oro (Yura Borisov) strappa qualche sorriso». Ecco tutti i altri premi:

– Ha vinto la Palma d’oro come Miglior film al Festival di Cannes «Anora» di Sean Baker

– Il premio per la Migliore sceneggiatura è stato vinto da «The Substance» di Coralie Fargeat.

– La Camera d’or per la migliore opera prima è stata vinta da «Armand» di Halfdan Ullmann Tondel.

– La Palma d’oro per il miglior cortometraggio è andata a «The Man Who Could Not Remain Silent» di Nebojsa Slijepcevic.

– Il premio per la migliore attrice è stato vinto da ben quattro interpreti a pari merito Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon e Selena Gomez tutte per il film «Emilia Perez» di Jacques Audillard

– Il premio per il migliore attore è stato vinto da Jesse Plemons per «Kinds of kindness» di Yorgos Lanthimos.

– Il Premio speciale è stato vinto dal film «The seed of the sacred fig» di Mohammad Rasoulof

– Il premio per la migliore regia è andato a Miguel Gomes per «Grand tour»

– Il Premio della giuria è stato vinto da «Emilia Perez» di Jacques Audiard

– Il Grand Prix, il secondo per importanza, è stato vinto da «All we imagine as light» di Payal Kapadia













