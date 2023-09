Clamoroso ritrovamento. Opera trafugata dalla chiesa di San Aspreno ai Crociferi

43 Visite

Roma, ritrovata intatta *dopo trent’anni* una *pala d’altare del 1760* attribuita al pittore *Domenico Mondo* (1723-1806). Era stata trafugata dalla chiesa di S. Aspreno ai Crociferi, sita in Piazzetta Crociferi ai Vergini a Napoli. La sensazionale scoperta è avvenuta al *Mercatino franchising di Monte Mario in via Trionfale* e, dopo una vendita lampo, l’opera valutata autentica, è stata consegnata al Comando Carabinieri di Porta Cavalleggeri. La pala d’altare raffigura *l’incontro tra San Filippo Neri e San Carlo Borromeo* ed è realizzata olio su tela su studio di Luca Giordano, a cui l’autore si rifece. L’Eleganza dello stile di Domenico Mondo fa di lui, a buon diritto, _“il più brillante dei solimeneschi napoletani” (Vitzthum, p. 38)._ *L’opera tornerà presto al suo splendore e sarà restituita alla Comunità e al Patrimonio storico artistico.*

In foto Alessandro, Direttore del Mercatino dell’Usato Franchising di Monte Mario a Roma













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews