Marano, estorsione all’imprenditore di Giugliano: condannati Orlando e Nuvoletta

Estorsione al cantiere di via Parrocchia, a Marano, condannati Antonio Orlando e Lorenzo Nuvoletta. Il gip Discepolo ha pronunciato, poco fa, la sentenza. Il pm Visone aveva richiesto una condanna 12 per “Mazzolino” e a 10 anni per Nuvoletta. Il gip ha condannato Orlando a 7 anni e 4 mesi e Nuvoletta 6 anni e 4 mesi. I due erano difesi dagli avvocati Rosario Pezzella, Antonio Cavallo, Antonio Impellizzieri e Luca Gili.

La vicenda trae spunto dall’estorsione compiuta ai danni di un imprenditore di Giugliano, Luigi Vitiello, che era intento a realizzare un fabbricato nella zona della chiesa del santo patrono di Marano. Le aziende di Vitiello, pochi giorni fa, sono state interdette per mafia per rapporti e contiguità con il clan Mallardo. Lo stesso imprenditore è ai domiciliari per una vicenda di presunte tangenti.













