Marano, 48enne dorme e vive in un’auto in via Borsellino. I consiglieri De Stefano e Santoro chiedono l’intervento dei servizi sociali

QUESTA MATTINA, IN VIA PAOLO BORSELLINO, ZONA MEGLIO NOTA COME ‘I 48’, I CONSIGLIERI DE STEFANO E SANTORO (DELLA LISTA INSIEME SI PUO’), SONO INTERVENUTI A FAVORE DI UNA PERSONE CHE DA QUALCHE GIORNO VIVE IN UN AUTO PARCHEGGIATA IN UN PIAZZALE. LE FAMIGLIE DELLA ZONA AVEVANO APPENA SEGNALATO LA SITUAZIONE, IN QUANTO, I BAMBINI, VISTA LA FINE DELLA SCUOLA, UTILIZZANO L’AMPIO PIAZZALE COME AREA DI GIOCO. M.F. DI ANNI 48, CON SERI PROBLEMI DI SALUTE E UNA EVIDENTE FERITA ALLA GAMBA, A DIRE DEI RESIDENTI, UTILIZZA LE AREE VERDI COME COME UN VERO E PROPRIO BAGNO DI CASA. PERTANTO L’INTERVENTO DEI CONSIGLIERI HA DA SUBITO MOBILITATO LA MACCHINA AMMINISTRATIVA CHIEDENDO L’INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI, VISTE ANCHE LE ALTE TEMPERATURE DI QUESTI GIORNI, CHE POTREBBERO COMPROMETTERE ULTERIORMENTE LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE. A SEGUITO DI QUESTA SEGNALAZIONE, I NEO CONSIGLIERI AUSPICANO CHE LA NUOVA AMMINISTRAZIONE, SI ADOPERI, AFFINCHE’ QUESTE PERSONE NON SIANO ABBANDONATE AL LORO DESTINO.

NOTA STAMPA, I CONSIGLIERI DE STEFANO/SANTORO