Chiaiano: tenta una truffa in un ufficio postale. Denunciato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso l’ufficio postale di corso Chiaiano poiché alcuni dipendenti avevano segnalato una persona che, dopo aver presentato un documento di riconoscimento falso, stava per effettuare un trasferimento di denaro.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno identificato l’uomo accertando che si era presentato presso l’ufficio postale per trasferire una somma di denaro da un conto già esistente ad uno nuovo ed aveva esibito un documento di riconoscimento la cui foto non corrispondeva a quella apposta sul documento acquisito in un altro ufficio postale.

Un 70enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per truffa, uso di atto falso, sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.













