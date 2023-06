MARANO, SPORTELLO D’ASCOLTO PER SOGGETTI ALLE PRESE CON DIPENDENZE: DOMANI L’INAUGURAZIONE NEGLI SPAZI CONFISCATI DEL PARCO ANNABELLA

108 Visite

Sarà inaugurato domani, alle ore 18,30, nel parco Annabella, lo sportello d’ascolto per le persone alle prese con gravi dipendenze, alcolismo, problemi con le droghe e ludopatia. Il centro, che sorge nei locali confiscati ai Simeoli, sarà gestito dalla Comunità Lautari e dal Centro Speranza, quest’ultimo già attivo sul territorio (in altri beni confiscati) grazie all’operato del pastore evangelico Salvatore D’Andrea. Il centro d’ascolto sarà attivo ogni giorno. L’iter fu avviato dall’amministrazione Visconti ed è stato portato a compimento dalla triade commissariale che ha guidato l’ente per due anni.













