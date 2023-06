Marano, domenica 11esima edizione del Memorial “Ri…correre per don Mimì”

Quasi tutto pronto per la 11a edizione del Memorial “Ri…correre per Don Mimì” in programma domenica 25 giugno 2023.. Lo start alle ore 8.00 dal Corso Europa, incrocio con via Guglielmo Pepe. La manifestazione organizzata dalla Parrocchia San Ludovico d’Angiò e dalla ASD San Ludovico d’Angio è ormai un appuntamento fisso per i runners della nostra regione. Oltre 400 gli atleti in gara e circa 50 società sportive si sono daranno battaglia sul l’ormai collaudato percorso cittadino lungo 5 km da ripetere 2 volte con l’arrivo sul sagrato della parrocchia dove è collocata la gigantografia dell’amato parroco Don Mimì Galluccio, pastore buono e maestro di tenerezza ma anche riferimento sociale del territorio per oltre trent’anni (1973-2003).