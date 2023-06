Marano, 48enne dorme in auto. La consigliera Teresa Aria: “Vicenda già nota, De Stefano e Santoro strumentalizzano”

61 Visite

Gentile direttore, in riferimento al comunicato dei consiglieri d’opposizione De Stefano e Santoro che chiedono l’intervento dei servizi sociali per il quarantottenne che vive nell’auto nei “48”, corre l’obbligo di fare gli opportuni chiarimenti per evitare che qualcuno si intesti battaglie da “sfondatore di porte aperte”.

Al soggetto menzionato dai due consiglieri è stata offerta assistenza a più riprese sia dalla mia associazione di volontariato, sia dai servizi sociali, prima delle elezioni, che dal parroco don Ciro Russo, purtroppo però il “48enne” ha rifiutato un tetto e di ricevere assistenza. Non ha voluto ricevere nemmeno le cure dal personale medico dell’ospedale di Giugliano. Ha rassegnato le dimissioni e non ha voluto effettuare il ricovero. Nel corso delle settimane precedenti gli abbiamo offerto pasti e acqua e l’alloggio. Ma ha continuati a non voler sentir ragioni. Dispiace vedere che ci siano personaggi che strumentalizzano la salute delle povere persone per meri scopi politici. De Stefano e Santoro si sono “svegliati” solo dopo che hanno assunto la carica di consigliere comunale, noi da sempre supportiamo le persone in difficoltà.

Comunicato stampa

Teresa Aria

Consigliera Comunale Centro Democratico













