La tragedia di Agerola, 12enne disarcionato da un mulo arriva morto in ospedale

826 Visite

Tragedia ad Agerola, dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti presso il punto di primo soccorso in via Coppola per un 12enne morto. Il ragazzino è stato accompagnato da alcuni familiari ma era già troppo tardi. Secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri, poco prima il dodicenne aveva avuto un incidente mentre si trovava in montagna insieme con il nonno: sarebbe caduto mentre era in groppa a un cavallo o a un mulo, ancora non è chiaro. Il ragazzino sarebbe rimasto impigliato e l’animale lo avrebbe trascinato.