Marano, 48enne dorme in auto. Santoro e De Stefano rispondono alla consigliera Aria. “Le chiacchiere stanno a zero, risolto nulla”

146 Visite

Gentile direttore,

in seguito all’articolo pubblicato dalla consigliera di maggioranza Teresa Aria, con oggetto il caso del quarantottenne che attualmente vive in macchina nella zona dei “48”, i consiglieri Salvatore De Stefano e Francesco Santoro desiderano prendere la parola per chiarire alcuni punti fondamentali.

Entrambi sottolineano di non aver alcuna intenzione di strumentalizzare la situazione, ma, sono stati sollecitati a intervenire dai cittadini residenti nella zona dei 48, poiché come la Sig. Teresa Aria ben sa, o magari fa finta di non sapere, Salvatore De Stefano ha la sua attività di Caf e patronato nella stessa area, da decenni prima delle elezioni. Per questo motivo è considerato un punto di riferimento per le persone.

I due consiglieri ritengono che le dichiarazioni di Aria riguardo a loro “sfondare porte aperte” siano infondate, poiché, alla luce della situazione attuale, non essendoci ALCUN RISCONTRO POSITIVO, le porte siano non solo chiuse a chiave, ma anche con i rispettivi lucchetti.

Questa metafora indica che nonostante le problematiche siano evidenti e urgenti, sembra che tutto il vasto elenco delle misure che la consigliera dice di aver adottato al fine di aiutare il 48enne non siano servite a molto, se non a NIENTE.

I due consiglieri affermano di avere il dovere di dare voce ai cittadini che li hanno sollecitati, mettendo in luce le questioni che richiedono attenzione e SOLUZIONE.

NOTA STAMPA DE STEFANO SALVATORE E SANTORO FRANCESCO













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS