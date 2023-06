Al Vomero da riqualificare l’isola pedonale di via Scarlatti. La pedonalizzazione di questa arteria risale a quasi 25 anni fa

90 Visite

“ A quasi 25 anni dalla nascita, dal momento che vide la luce alla fine del lontano 1999, l’isola pedonale di via Scarlatti, nel quartiere partenopeo del Vomero, necessita oramai di urgenti quanto improcrastinabili interventi di restyling – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero-. I quasi cinque lustri, da quando fu realizzata, li dimostra tutti, anche per la mancanza, specialmente negli ultimi tempi, d’idonea quanto costante manutenzione “.

“ In verità di “pedonale” quest’isola ha davvero poco – prosegue Capodanno -. Numerosi i mezzi autorizzati a circolare a tutte le ore, in uno agli automezzi per carico e scarico e alle tante autovetture per diversamente abili, che peraltro possono non solo circolare ma anche parcheggiare. A risentirne nel tempo sono state, in particolare, le lastre di basalto con le quali sono stati realizzati alcune tratti dell’importante arteria, visto peraltro che non è stato previsto un apposito percorso per i mezzi autorizzati, così come avviene in altre città per le zone destinate a isole pedonali “.

“ Sempre per le note carenze, alle rotture e ai guasti procurati sulla pavimentazione, si è rimediato sovente con l’oramai standardizzata colata di bitume o di cemento – sottolinea Capodanno – con risultati davvero orripilanti pure dal punto di vista estetico. Diversi anche gli avvallamenti e le buche presenti con conseguenze immaginabili per i pedoni. Tra l’altro i cubetti di porfido hanno perso la sigillatura tra di loro, realizzata molto tempo addietro con malta di cemento. Di conseguenza basta che ne salti uno perché vengano poi portati via anche i limitrofi in una catena senza fine “.

“ Non va meglio per l’arredo urbano – puntualizza Capodanno – visto che in questi anni sono sparite alcune panchine. Due alberature stradali sono morte e andrebbero rimosse e sostituite. Sono invece spuntati gli ombrelloni, i tavolini e le sedie degli esercizi pubblici presenti nei tratti pedonalizzati, senza un progetto unitario che cerchi quantomeno di armonizzarli, in considerazione dell’importanza della storica strada vomerese “.

Sulla necessità d’interventi nell’isola pedonale di via Scarlatti, Capodanno richiama, ancora una volta, l’attenzione dell’amministrazione comunale partenopea per gli immediati e non più differibili provvedimenti del caso.

