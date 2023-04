Governo: contratti a termine più facili, assegno di inclusione al posto del Reddito

84 Visite

Contratti a termini più facili, assegno di inclusione al posto del reddito di cittadinanza (ma con soglia di Isee mantenuta a quota 9.360 euro) e misura monetaria per i cosiddetti “occupabili” riservata a chi è all’interno di un percorso di formazione. La messa a punto del decreto Lavoro andrà avanti fino alla mattinata di domani, con Palazzo Chigi e ministero del Lavoro impegnati a smistare i testi che vengono dai vari dicasteri. Ma la riforma dello strumento voluto a suo tempo dal Movimento Cinque Stelle e il ritocco delle regole del decreto Dignità (che risalgono alla stessa fase storico-politica) sono i punti centrali del provvedimento all’esame dei ministri.

Partendo proprio dai contratti a termine le modifiche rispetto alla legislazione in vigore sono tutto sommato limitate, anche se hanno potenzialmente un impatto di rilievo. Resta l’assetto di fondo in cui il ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato è libero per i primi dodici mesi e poi condizionato per un periodo successivo fino a due anni. Mentre per un rinnovo che arrivi alla soglia dei trentasei mesi (quella massima anche a livello europeo) serve un passaggio presso gli uffici territoriali del ministero del Lavoro.

Il punto è come giustificare il superamento dell’anno. Nel decreto Dignità – che poi era stato derogato in corrispondenza con l’emergenza pandemica – erano previste come condizioni esigenze temporanee ed oggettive estranee all’attività ordinaria delle imprese, oppure esigenze legate a incrementi produttivi significativi e non programmabili.













