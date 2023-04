Rinegoziazione mutui enti locali: il Comune di Calvizzano aderisce, Pirozzi: “Risparmieremo 120mila euro in due anni”

La Cassa Depositi e Prestiti ha lanciato il nuovo piano di rinegoziazione dei mutui per 6.600 enti locali. Nel periodo di adesione, che va dal 6 al 26 aprile 2023, la CDP ha messo a disposizione l’elenco dei prestiti originari, rendendo note le relative condizioni economiche di rinegoziazione nella sezione dedicata alla Pubblica Amministrazione sul sito internet di Cassa Depositi e Prestiti. Nella giornata di ieri la Giunta Comunale ha approvato per l’anno 2023, l’operazione di rinegoziazione dei mutui offerta dalla società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con riferimento ai prestiti aventi le seguenti caratteristiche: prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;

oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;

in ammortamento al 1° gennaio 2023, con debito residuo a tale data pari o superiore ad € 000,00 e scadenza successiva al 31 dicembre 2027.

“Abbiamo deciso di aderire alla rinegoziazione dei mutui resa disponibile dalla Cassa Depositi e Prestiti per le annualità 2023 e 2024. Quest’oggi abbiamo approvato in Giunta il provvedimento che ci consentirà di conseguire in due esercizi finanziari un risparmio complessivo di 121.700,00 euro. L’azione di riordino delle finanze comunali che stiamo portando avanti sin dal nostro insediamento porterà al ripristino della virtuosità del nostro comune dopo anni di noncuranza. Ciò non comporterà solo effetti positivi nell’immediato, ma anche a lungo termine. Liberiamo risorse per migliorare il nostro paese, rendere ulteriori servizi alla cittadinanza e salvaguardare gli equilibri di bilancio. Troviamo così una contromisura valida all’aumento delle spese per il caro energia e i maggiori costi sostenuti a causa dell’inflazione. Questo intervento va ad aggiungersi agli altri messi in campo finalizzati al recupero dell’evasione fiscale. Il nostro comune, nel giro di pochi anni, diventerà un modello virtuoso di sana amministrazione. Questo risultato n’è la prova. Ringrazio per il lavoro svolto l’Ufficio Finanziario, il Consigliere delegato al Bilancio Dott. Giuseppe Santopaolo e tutta l’amministrazione comunale.”– è quanto ha affermato il Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi.