Nuovo bonus contributivo in arrivo per aumentare gli stipendi da maggio

Nuovo bonus contributivo in arrivo per aumentare gli stipendi a partire da maggio 2023. Si tratta del meccanismo già in vigore che ha permesso ai lavoratori di avere più soldi nel netto del cedolino di busta paga. Il nuovo aumento scatterebbe incrementando la percentuale di bonus contributivo sui redditi fino a 35mila euro lordi all’anno. Per effetto della riduzione contributiva, i lavoratori del settore pubblico e privato si ritroverebbero a pagare meno tasse e ad avere stipendi più pesanti. È una soluzione provvisoria, in attesa di ulteriori misure che possano incidere più efficacemente nella direzione del taglio del cuneo fiscale. Tra le misure più attese, la riforma fiscale e l’eventuale detassazione degli aumenti degli stipendi derivanti dal rinnovo dei contratti nazionali.













