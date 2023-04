MARANO, ANCORA STALLO PER LA CONSEGNA DEI LOCULI. ATTENDIAMO DA 11 ANNI, ORA BASTA. I COMMISSARI SI FACCIANO SENTIRE

71 Visite

E’ ancora tutto in alto mare. E lo è da mesi. La consegna dei loculi del cimitero, relativi alla parte in cui da oltre dieci anni sono in corso gli interventi, continua a slittare. Lo abbiamo già scritto nel recente passato, ma Comune e ditta non riescono a trovare la quadra. Qualcuno, dunque, dovrebbe darsi una mossa visto che la consegna dei loculi – ai cittadini che a più riprese si sono rivolti agli uffici – era stata garantita per l’estate del 2022 e successivamente per la fine del 2022.

Lo stato dell’arte, al momento, è il seguente: problemi strutturali sono stati constatati dai consulenti nominati dal Comune all’esito del collaudo statico dell’opera eseguito in autunno. La ditta che si occupa dei lavori, la Mastromimico (ditta confiscata dopo le peripezie giudiziarie dei suoi fondatori), non avrebbe ancora adempiuto alle sollecitazioni pervenute dal Comune. L’esito del primo collaudo non aveva convinto il consulente tecnico del Comune che aveva pertanto chiesto integrazioni. Al momento, dunque, non ci sono passi in avanti. Le famiglie, molte delle quali hanno già versato diverse rate o tutte le rate, attendono. Ma la situazione, rispetto ai mesi scorsi, non ha fatto registrare passi in avanti. L’ente, i commissari, gli uffici debbono farsi sentire con la ditta e imporre la risoluzione della problematica. Non si può attendere oltre.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS