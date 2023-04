Governo, il piano natalità e il taglio delle tasse per chi ha figli

102 Visite

Dopo le notizie circolate nei giorni scorsi, sugli incentivi alla natalità allo studio negli uffici del ministero dell’Economia, parla il titolare di via XX Settembre, e lo fa confermando la strada che intende percorrere il governo. Per Giancarlo Giorgetti, intervenuto in audizione sul Documento di economia e finanza di fronte alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato a Palazzo Madama, «vedendo le previsioni sulla spesa previdenziale dei prossimi anni è chiaro che dobbiamo mettere in campo un’azione choc». «Non sono sciocco da pensare che solo un incentivo fiscale possa produrre una ripresa della curva demografica», aggiunge il ministro, che poi lancia la vera novità: «Più che parlare di politiche contro la denatalità dobbiamo eliminare i disincentivi alla natalità, ad esempio non possiamo tassare allo stesso modo chi è single e chi ha una famiglia con figli perché hanno spese differenti». Come calibrare questa differenza sarà il lavoro su cui si concentrerà il ministro nelle prossime settimane. Per fronteggiare l’emergenza demografica e rimuovere gli ostacoli che impediscono la scelta di mettere al mondo figli circolano varie proposte. Una è arrivata l’altro ieri da due senatori leghisti, il presidente della commissione Finanze Massimo Garavaglia, e il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy Massimo Bitonci. Entrambi sostengono l’ipotesi di una detrazione annua di diecimila euro per ogni figlio a carico, per tutti e senza limiti di reddito, fino alla conclusione del percorso di studi. Si tratterebbe senz’altro di un impegno economico oneroso per le casse dello Stato. Tanto che da FdI viene fatto filtrare che il modello preferito sarebbe un altro, quello del quoziente familiare sul modello francese ma utilizzato anche nei paesi nordici europei.













