FONDAZIONE VASSALLO: ECCO CHI SONO I VINCITORI DEL “CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE ANGELO VASSALLO SINDACO PESCATORE”

56 Visite

Dario Vassallo: “Sarà un’immagine inedita di Angelo, visto attraverso gli occhi dei ragazzi e della parola poetica. Crediamo nei giovani”

La premiazione si svolgerà a Roma, nella suggestiva Basilica di Sant’ Ignazio di Loyola, sabato 22 aprile 2023 alle ore 16.

Ecco chi sono tutti i vincitori della quarta edizione del “Concorso Letterario Nazionale Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”, promosso dalla Fondazione “Angelo Vassallo Sindaco Pescatore” e l’Associazione “Battiti di Pesca”. Le Commissioni per le categorie “Scuola” e “Adulti” hanno decretato i Premi per le sezioni narrativa e poesia. Straordinaria la partecipazione delle scuole provenienti da ogni parte d’Italia.

La cerimonia, che conferirà agli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, il tanto ambito riconoscimento si svolgerà a Roma, nella suggestiva Basilica di Sant’ Ignazio di Loyola sabato 22 aprile 2023 alle ore 16.

Tra gli ospiti illustri, riceveranno in maniera simbolica il Premio Angelo Vassallo, riprodotto in incisione laser, anche Luca Migliorino e Stefania Ascari, membri della Commissione Parlamentare Antimafia che tanto ha lavorato nella precedente legislatura per arrivare a far luce sull’assassino del Sindaco Pescatore. Un gesto di stima verso coloro che hanno affiancato la Fondazione nella ricerca della verità per l’assassinio, ancora irrisolto, di Angelo Vassallo.

Il premio in taglio ed incisione laser è stato realizzato dal Laboratorio StranaOfficina di Sapri.

“Ancora una volta gli studenti italiani sono stati chiamati a confrontarsi con la figura e l’eredità morale del sindaco di Pollica – afferma Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore – Le idee avveniristiche di Angelo di ambientalismo, amministrazione trasparente, sostenibilità, legalità e beni culturali sopravvivono e rivivono attraverso il dialogo con la scuola e la società civile. Siamo molto orgogliosi dei tanti elaborati che hanno partecipato al concorso, a testimoniare lo spirito dinamico dei giovani, baluardo di democrazia, alla base di una società civile fondati su valori etici e morali e sul rispetto dell’essere umano. L’importanza e l’efficacia profonda e universale della parola poetica si è resa necessaria e corpo integrante del messaggio che ci ha trasmesso Angelo Vassallo. Non vediamo l’ora di poter incontrare di persona tutti questi giovani, ma anche uomini e donne, che si sono lasciati ispirare dalla figura del sindaco pescatore. Oggi la sua visione del mondo, in ottica di transizione ecologica, è più attuale che mai. Un precursore, che ha perso la vita nella difesa estenuante della sua terra. Crediamo nei giovani e li spingiamo a tirare fuori il loro talento”.

DI SEGUITO TUTTI I PREMIATI

Primi classificati categoria “Scuola – sezione Narrativa”

“Caro diario ” – Scuola primaria Angelo Vassallo di Pontinvrea

“Passato prossimo” – Scuola secondaria di primo grado I.C. Teodoro Gaza di San Giovanni a Piro

“Acciaroli, l’amore proibito” – Scuola secondaria di secondo grado “F. Degni” – Torre del Greco

Primi classificati categoria “Scuola – sezione Poesia”

“Tutti a scuola ” – Scuola secondaria di primo grado I.C. Teodoro Gaza

“Se fossi” – Scuola secondaria di secondo grado I.S.F. Degni – Torre del Greco

Categoria “Adulti – sezione Poesia”

“Vernazza” di Pippo Paola Lagomarsino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS