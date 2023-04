Donna uccisa a Pianura, Di Caprio: “Devo essere forte per la mia famiglia, voglio giustizia”

131 Visite

Le prime parole del salumiere-tiktoker, che ha perso la mamma pochi giorni fa. Uccisa brutalmente da una vicina di casa.

«Devo essere forte per i miei figli». Donato De Caprio chiede “giustizia” per l’omicidio della madre, Rosa Gigante, uccisa martedì scorso nella propria abitazione a Pianura, ma non lancia accuse. «Aspetto che si sappia la verità» ha spiegato il salumiere napoletano diventato una star su Tik Tok, sottolineando che «in questo momento la priorità è la famiglia ed essere da esempio ai figli».

«Se crollo io, crolla tutta la famiglia» ha aggiunto il 44enne che sta trascorrendo questi giorni al fianco dei figli nell’attesa di scoprire «cosa sia veramente accaduto». Nel frattempo,

Rosa Gigante è stata ritrovata in casa, vicino alla porta d’ingresso. All’altezza del collo c’erano dei segni vistosi e una parte dei vestiti che indossava, sembravano bruciacchiati. Le cause del decesso dell’anziana che avrebbe compiuto 73 anni ad agosto saranno chiarite dall’esame autoptico, ma le testimonianze raccolte hanno già indicato una pista ben delineata. L’indagine lampo della Squadra mobile della Questura di Napoli è partita dalla testimonianza di Stefania Russolillo che, dopo aver confidato al compagno: «Ho ucciso la signora Rosa e l’ho bruciata», ha chiamato la polizia. Poche ore dopo, la donna, fermata martedì sera con l’accusa di omicidio, ha cambiato versione, raccontando al pm di aver litigato con l’anziana perché l’accusava «di rubare le bollette e sporcare il pianerottolo». Secondo la presunta assassina che è da tempo seguita da un centro di igiene mentale per gravi problemi psichiatrici, ci sarebbe stata una colluttazione fino alla «caduta all’indietro» dell’anziana, dopo la quale non ricorda più nulla. Un tubicino di gomma per aerosol e la testimonianza di due vicine di casa. Questi gli elementi chiave per le indagini del pm Maurizio De Marco e che potrebbero confermare l’ipotesi dello strangolamento dell’anziana. Fonte Il Mattino













