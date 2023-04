Amministrative Marano, domenica la presentazione in piazza della Pace di Marano Rinasce

126 Visite

Mancano poche settimane al voto, un appuntamento che sarà decisivo per il futuro di Marano. I nostri concittadini avranno finalmente la possibilità di investire nelle capacità di chi ha gli strumenti e la preparazione necessaria a risollevare le sorti del nostro territorio. Per farlo serve il sostegno di chi, come noi, non si arrende alla rassegnazione ma si rimbocca le maniche e mette a disposizione della comunità i propri valori e le proprie competenze. Domenica 23 Aprile, alle ore 11:00 in Piazza della Pace, apriremo la nostra campagna elettorale. Ci troverete lì, in piazza, tra le persone, con le nostre idee, con i nostri candidati e la nostra comunità a sostenere il progetto di rinascita guidato dal nostro candidato Sindaco Matteo Morra.

#maranorinasce

