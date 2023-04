Migranti e sviluppo, il piano “Mattei” della Meloni

73 Visite

«L’Africa per noi è assolutamente strategica, non solo perché siamo dirimpettai, per cui tutto quello che va bene in Africa va bene anche da noi, e tutto quello che va male si ripercuote su di noi. Anche perché è un continente che a differenza della percezione che si ha non è povero: in alcuni casi viene sfruttato e non ha strumenti per tirare fuori le proprie ricchezze di cui potrebbe vivere e prosperare». Non ci sono dubbi che l’Africa, e in particolar modo il Nord Africa, sia quanto mai al centro della politica estera italiana, che Giorgia Meloni ha portato avanti in prima persona negli ultimi mesi. Le parole pronunciate ieri ad Addis Abeba si inseriscono in una “campagna africana” di cui l’Etiopia è solo l’ultima tappa in ordine cronologico. Egitto, Tunisia, Algeria e Libia sono gli altri quattro Paesi che si affacciano sulla sponda sud del Mediterraneo con cui il governo italiano sta costruendo le fondamenta di quel «Piano Mattei» al primo punto dell’agenda del presidente del Consiglio. La volontà di segnare un cambio di passo rispetto al passato è chiara. Meloni è il primo leader di un governo occidentale ad essere ricevuto ad Addis Abeba dopo la tregua seguita al processo di pacificazione con la regione del Tigray. Una guerra civile durata due anni che ha provocato oltre 600mila morti, due milioni di sfollati, e ha interrotto un forte percorso di crescita inusuale per un paese africano.













