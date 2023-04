Arzano: “Biblioteca della salute”, nasce il partenariato con la Asl Napoli2 Nord

73 Visite

E’ stata inaugurata ieri la struttura comunale di via Marconi, che sarà gestita dagli operatori del dipartimento di Salute mentale dell’azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord. La manifestazione inaugurale è stata avviata con i saluti istituzionali del sindaco Luigi Maglione, dell’assessore alla Cultura, Elsa Picaro, e dell’assessore alla Politiche sociali, Giuseppina D’Alessio. All’evento hanno partecipato la vicepresidente del Senato, l’on Mariolina Castellone, il direttore del dipartimento di Salute mentale dell’azienda sanitaria, Angelo Cucciniello, la responsabile dell’unità operativa Gestione SIR del distretto, Carmen Cimmino, la responsabile del percorsi socio-sanitari dell’azienda, Lucia Vitalba. Presenti il Prefetto Umberto Cimmino, i consiglieri Claudio Caturano, Alessandro Sorrentino, Vincenzo Acunzo, l’assessore Luca Legorano e i giornalisti Domenico Rubio e Giuseppe Bianco. Intervenuti, inoltre, Carmela Giammetta, presidente della consulta dipartimentale della Salute mentale dell’Asl, Maximilian Gebiola e Francesca Stigliano, presidente e responsabile del distretto di Napoli della onlus di clownterapia “Teniamoci per mano”. La “biblioteca della salute”, frutto di un accordo di partenariato pubblico-pubblico tra i due enti territoriali sottoscritto il 27 giugno 2022, sarà infatti gestita, nel prossimo triennio, direttamente dal dipartimento di Salute mentale dell’Asl Napoli 2 Nord per l’attuazione di un percorso di inclusione sociale e di riabilitazione di soggetti fragili dal punto di vista psichiatrico.

