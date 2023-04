Arzano, imprenditore coraggio (vittima del pizzo) denuncia e fa arrestare i suoi estorsori

59 Visite

Un imprenditore di Arzano, vittima di richieste di denaro da parte dei suoi estortori, si è rivolto alla Polizia Stato. Gli agenti in poco tempo hanno raccolto gravi indizi a carico di quattro uomini, e su disposizione del Pm li hanno arrestati. Si tratta di quattro esponenti di primissimo piano del clan della 167 di Arzano. A finire in cella, Antonio Alterio gambizzato in un circolo ricreativo a novembre del 2021, nonché fratello di Gennaro e Raffaele finiti anch’essi in carcere il 24 aprile dell’anno scorso in quanto facenti parte del sodalizio criminale della 167, costola degli Amato-Pagano. Gli altri arrestati sono Salvatore Lupoli alias o’ trombone, Giuseppe Bussola e Davide Pescatore soprannominato pall e fierr che risulterebbe irreperibile. I quattro, con modalità tipicamente mafiose, avrebbero tentato di imporre ad una grossa attività commerciale della zona il pizzo pari a circa 2000 euro al mese. Ma l’imprenditore, senza perdersi d’animo si è rivolto al commissariato di polizia a denunciare l’accaduto













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS