Posillipo: controlli dei carabinieri, sorpresi 10 parcheggiatori abusivi

Un controllo alto impatto a Posillipo per i Carabinieri della compagnia di Bagnoli che insieme ai militari del reggimento Campania hanno setacciato la zona.

Durante le operazioni i Carabinieri hanno denunciato 8 parcheggiatori abusivi con recidiva nel biennio e ne hanno sanzionato anche altri 2 che erano alla “prima” esperienza.

Non sono mancati i controlli al codice della strada con particolare attenzione ai centauri indisciplinati per un totale di 24mila euro di sanzioni













