Mugnano, refezione scolastica. Sarnataro: “L’ennesima falsità del solito giornale on line”

In merito all’articolo, uscito sul solito giornale online (L’Altra Notizia, ndr) sulla refezione scolastica, il sindaco Luigi Sarnataro precisa quanto segue: “In primis, è falso che il servizio mensa viene sospeso. Il servizio di refezione scolastica obbligatorio previsto dalla legge per la scuola dell’infanzia, viene regolarmente erogato senza interruzioni. A Mugnano poi, tra i pochissimi comuni della zona, per consentire ad una scuola del nostro territorio che ne ha fatto richiesta, insieme a diversi genitori, eroghiamo un contributo forfettario annuale che la scuola utilizza per assicurare il servizio mensa, anche ad alcune classi di scuola elementare, in modo da avere il cosiddetto tempo prolungato. E, con grande stupore, abbiamo appreso che la scuola ha deciso di interrompere improvvisamente il servizio, perché il contributo risulta insufficiente. È stato un fulmine a ciel sereno, perché fino a l’altro ieri, avevamo concordato che, con una mia nota, nella quale mi assumevo personalmente l’impegno, avremmo assicurato un contributo ulteriore in vista dell’approvazione del prossimo bilancio entro la fine del mese. Abbiamo convocato anche la ditta che offre il servizio di refezione scolastica, la quale ha dichiarato la propria disponibilità a continuare ad offrire il servizio, anche prorogando il pagamento. Ma a quanto pare tutto ciò non è bastato, e ancora non ci spieghiamo tanta rigidità. Dispiace che qualcuno sia stato mal consigliato, ma non è colpa della nostra amministrazione, che stanzia ogni anno decine di migliaia di euro per un servizio che non è neppure obbligatorio e che altri comuni non fanno, se le somme richieste, dopo non sono più sufficienti per l’erogazione del servizio. Siamo un ente pubblico, non la bancarella del torrone, e le somme si prevedono correttamente in anticipo e si approvano in bilancio. Ad ogni modo, pur essendo estranei ai fatti, da persone responsabili, già nella giornata di martedì, convocheremo la scuola e i rappresentanti dei genitori, per aiutare a risolvere questa situazione.













