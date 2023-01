Cultura, il ricordo di Carlo Missaglia

91 Visite

Carlo Missaglia è stato anche consigliere della Circoscrizione Vomero. Il ricordo di Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero. “La morte di Carlo Missaglia, vomerese doc, mi addolora particolarmente, non solo per un’antica amicizia, risalente ai tempi nei quali con la sua chitarra e con una voce inconfondibile, deliziava le serate al TTC Club, il locale in via Paisiello al Vomero, che tra gli anni ‘70 e ‘80 ospitò i maggiori interpreti della canzone napoletana, tra i quali Roberto Murolo, ma anche per l’esperienza comune quali consiglieri della Circoscrizione Vomero. Ricordo ancora il grande contributo che Carlo diede, nel periodo nel quale ero presidente, in particolare nel settore della cultura e dello spettacolo. Una perdita, quella di Carlo Missaglia, che priva la canzone napoletana di uno dei suoi grandi interpreti e la collettività di una persona preparata e sempre disponibile a dare il proprio contributo di idee e di cultura. Esprimo le mie più vive condoglianza alla famiglia “.













