Pozzuoli, ancora un’aggressione ai danni di un infermiere e una guardia giurata

Personale sanitario ancora nel mirino nel Napoletano: dopo l’aggressione già registrata in giornata nel capoluogo, un nuovo caso si segnala a Pozzuoli. «Nel mirino del violento di turno – segnala l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate – sono finiti un infermiere e una guardia giurata. I fatti sono avvenuti intorno alle 11 all’ingresso del pronto soccorso dove un uomo ha dato in escandescenze dopo aver accompagnato il figlio che qualche minuto prima aveva rifiutato il trasporto con un’ambulanza del 118. Sul posto è stato necessario l’intervento della Polizia di Pozzuoli. Gli agenti hanno bloccato e poi denunciato a piede libero l’uomo per percosse e violenze. Sottoposti alle cure dei sanitari invece le due vittime».













