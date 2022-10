Nuovo governo, al via le consultazioni. I primi colloqui di Mattarella

77 Visite

Lupi: “Alcuni problemi con Forza Italia, ma il governo si farà”

Le parole di Silvio Berlusconi sulla Russia e Putin non minano la nascita del governo secondo il leader di Noi con l’Italia Maurizio Lupi. “Il governo di centrodestra che nascerà – dichiara in un’intervista al Corriere della Sera – sarà europeista e atlantista senza se e senza ma”. L’ex azzurro afferma che “la storia di Forza Italia è da sempre coerente con questa scelta e le parole di Berlusconi, così come le abbiamo ascoltate, non le condivido e non la modificano”. Lupi si domanda “chi vuole indebolire la nascita di questo governo facendo uscire audio rubati o estrapolati dal contesto”. Alle consultazioni “andremo tutti insieme”, sottolinea l’esponente di centrodestra, “e martedì o mercoledì il governo avrà la fiducia delle camere”. Eppure Forza Italia ha fatto mancare i suoi voti per l’elezione del presidente del Senato. “Non nascondo che ci possano essere fibrillazioni o problemi da parte di Forza Italia – ammette – Ma i voti non si misurano con l’elezione del presidente del Senato, ma quando ci sarà la fiducia”, che per Lupi ci sarà. “Sarebbe semplicemente irresponsabile far venire meno la fiducia che gli elettori hanno dato al centrodestra – dice – la prima volta dopo dieci anni hanno scelto una maggioranza politica”. Secondo l’ex ministro, Antonio Tajani potrebbe andare agli Esteri nonostante il fuori onda del suo leader. “Mi sembra che la sua storia non possa essere messa in discussione”, rileva Lupi.