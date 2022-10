Napoli, la morte dell’82 enne dopo il furto di portafogli e cellulare

205 Visite

È deceduto probabilmente dopo un malore causato dallo choc di aver subito un furto all’interno della propria auto. Così è morto Antonio Spinetti, 82 anni, davanti agli occhi sconvolti di sua moglie. La coppia aveva parcheggiato ieri, in seguito ad una foratura di uno pneumatico, la propria vettura, una Opel Agila, in piazza Principe Umberto. Delle persone si sono avvicinate per aiutare la coppia di anziani a riparare la gomma, ma nel trambusto dall’abitacolo è sparito un borsello con portafogli, cellulare e altri oggetti. Erano circa le 13.30 nella zona della stazione centrale.

L’82enne si sarebbe accorto del furto soltanto dopo, quando si è rimesso in marcia insieme alla moglie e si è diretto verso via Taddeo da Sessa, la strada che costeggia il Centro direzionale, poco più di un chilometro da dove era avvenuto il furto. Qui, accortosi del furto del borsello, l’uomo ha accusato un malore e ha accostato la propria auto per poi accasciarsi. Inutile l’intervento di un’ambulanza che ha effettuato invano una rianimazione cardiopolmonare.













