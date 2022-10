Marano, due uomini dormono da giorni nella giostrine di piazzale Dalla Chiesa. Ecco cosa sta accadendo

320 Visite

Dormono da quattro-cinque giorni in un cubo di una giostrina dell’area pubblica di piazzale Dalla Chiesa. Sì, sono due uomini sulla quarantina, con alle spalle diverse vicissitudini di vita e familiari. Quell’area giochi, più volte vandalizzata e resa ormai pericolosa per i bimbi della zona, è diventata dunque una casa di fortuna. I due sono al momento aiutati (per qualche pasto e doccia) dall’associazioni Solidali con te, ubicata a passi dai giardinetti. Si sta lavorando (il Comune, al momento, è assente) per individuare una sistemazione più consona attraverso cooperative e associazioni di Napoli e dintorni. E’ una situazione che non può trascinarsi ancora a lungo e serve l’aiuto di tutti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS