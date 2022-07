Napoli, ufficio Passaporti: apertura straordinaria al pubblico

66 Visite

Al fine di ridurre i tempi di espletamento delle procedure di rilascio dei passaporti, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli ha previsto un’apertura straordinaria al pubblico dell’Ufficio passaporti: difatti, dallo scorso 21 luglio e fino al 31 agosto, è attivo lo sportello di acquisizione dei documenti per il rilascio del passaporto anche il giovedì pomeriggio, dalle 14,30 alle 16,45, in aggiunta alle aperture già previste (da lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e il martedì anche dalle 14,30 alle 16,45).

Tale apertura straordinaria è rivolta, in particolar modo, ad utenti che non siano riusciti ad ottenere una prenotazione oppure, pur avendola effettuata, non possano presentarsi il giorno fissato per esigenze e/o necessità sopravvenute.













