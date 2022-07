Al via l’Educational Educamp Coni Amalfi Coast

181 Visite

Ha preso il via nei giorni scorsi l’EDUCATIONAL EDUCAMP CONI AMALFI COAST, importante iniziativa sportiva che terminerà il prossimo 31 luglio.

Nella meravigliosa location della costiera amalfitana, in uno scenario da favola, si susseguiranno allenamenti e confronti fra atleti italiani e stranieri delle migliori società campane che, tra l’altro negli ultimi anni, hanno visto i loro atleti salire sui più prestigiosi podi nazionali ed internazionali.

Direttore tecnico del Camp il Maestro Antonio CALIFANO, allenatore della Nazionale Italiana Giovanile e Responsabile della relativa Under 21, tecnico di Katà il Maestro Domenico DORIA, allenatore della Nazionale Giovanile che si avvarrà della collaborazione del Maestro Nicola CAPASSO.

La manifestazione sportiva sarà articolata in un campo della durata di 13 giorni (di Katà e Kumitè) per bambini ed agonisti, tra sport, allenamento ad altissimi livelli e momenti dedicati al mare, dove non potevano mancare gli atleti della Shiray Club di San Valentino Torio (SA) e della Capasso Team GS Associazione Nazionale Carabinieri di San Cipriano D’Aversa (CE), con Emanuele Califano, Annapia Desideio e Guido Squillante per la Shyray e Marialuigia Cocca, Elisa Capasso e Denise Capolupo per la Capasso Team.

Allenatori e atleti insieme, dunque, rinunceranno alle loro vacanze estive per uno sport che è una vera e propria vocazione, dai risultati a dir poco straordinari.

