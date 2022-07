Elezioni, per Casalino pronto un seggio blindato in Puglia

131 Visite

Rocco Casalino sarà candidato capolista 5 stelle in Puglia. L’uomo che per almeno due anni ha dettato l’agenda mediatica e politica del paese, con i suoi messaggi vocali e le veline pandemiche, decidendo gli orari in cui gli italiani dovessero stare incollati alla tv per sapere se il giorno dopo potevano o meno uscire a fare la spesa, il grande fratello di Giuseppe Conte, cacciato in malo modo dai deputati 5 stelle che non gli hanno rinnovato il contratto con il gruppo grillino della Camera, sarà costretto a occupare uno dei pochi posti sicuri del listino bloccato per poter continuare a stare accanto all’avvocato del popolo.













