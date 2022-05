Al Segrè di Marano va in scena il Simposio di Platone

Ieri pomeriggio bella rappresentazione degli alunni delle terze e quarte del liceo Scientifico Segré di Marano, nell’ambito del PON “Apprendimento e socialità”. Il modulo era: “Per amore di Sophia” con la rappresentazione del Simposio di Platone, un inno all amore.

La drammatizzazione è stata coordinata magistralmente dalle professoresse Rosa Di Napoli, Rosanna Napolano con costumi e scenografia della professoressa Ersilia.

Il testo voluto fortemente dal Dirigente Scolastico Lina Varriale è un inno all’amore in un periodo di guerra che sta abiurando tutti i valori positivi che il termine amore nella sua eccezione rappresenta.

Ecco che per l’ode di Platone all’Amore: l’amore ê sentimento di bellezza, perché amore di bruttezza non esiste. L’Amore per Platone ci spoglia dell’alterità e ci riempie di affinità, producendo dolcezza e allontanando la rozzezza, inoltre fa dono di benevolenza ed è incapace di malevolenza ,insomma l’inno all’amore di Platone è benigno e buono. È elemento contemplativo dei sapienti, conquista per la felicità , essendo passaporto di delicatezza, di rilassatezza, di tenerezza per il vivere con umanità e grazie. Nel suo intervento la Preside Lina Varriale, donna dì scuola afferma: l’inno all’amore di Platone è una potenza vasta, grande, anzi, universale per il trionfo dei valori più genuini del vivere in comunione gli uni con gli altri, è una guida dell’ anima che ogni uomo dovrebbe seguire, una spiritualità interiore che porta al cuore di ogni essere umano il calore e il colore della vita, quale prezioso bene, unico sentimento per combattere l’ oscurità della guerra strumento di morte. Un bel pomeriggio all’insegna della cultura della vita contro lo strumento di morte qual è la guerra.

